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نانسي عجرم بـJumpsuit أنيق في قبرص

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الإثنين 25 نوفمبر 2019

الفنانه اللبنانيه نانسى عجرم

أحيت المطربة اللبنانية نانسي عجرم حفلا في قبرص مؤخرا.

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واختارت نانسي عجرم Jumpsuit لامع وأنيق يليق بها كثيرا، ورغم أن تصفيفة شعرها لم تختلف كثيرا عن تصفيفتها الشهيرة في أغلب إطلالاتها، كانت أنيقة.

وجاء استخدام المجوهرات بسيط وأنيق.

 

يشار إلى أن نانسي عجرم، كانت قد طرحت مؤخرا أحدث كليباتها الغنائية بعنوان "الحب زي الوتر"، الأغنية كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والكليب إخراج ليلى كنعان.

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