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شكرا لقرائتكم خبر عن خامس من يمتلكها في الشرق الأوسط ..رمضان يقتنى مرسيدس جديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
الفنان المصري محمد رمضان
ضم الفنان محمد رمضان سيارة مرسيدس جديدة إلى أسطول سياراته من معرض السيارات الذي أقيم على هامش موسم الرياض في المملكة العربية السعودية.
ويوجد من السيارة Mercedes-AMG G65 نحو 65 نسخة فحسب حول العالم منها 5 في الشرق الأوسط.
وعبر الفنان محمد رمضان عن سعادته بشراء هذه السيارة وقال إنه كان يخطط أن يضمها إلى أسطول سياراته من فترة، مضيفا" هما 5 في الشرق الأوسط منهم 2 في السعودية أنا أخدت واحدة".
كما أشاد بمستوى معرض الرياض للسيارات مشيرا إلى أنه يشبه إلى حد كبير المعارض التي تقام في الخارج، ولا يمكن أن يكون في المعرض دون أن يشتري سيارة فاخرة.
مؤخرا، أحيا الفنان محمد رمضان حفله الأول بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم الرياض.
يشار إلى أن عدد كبير من فنانين الوطن العربي، يشاركون في فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.
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