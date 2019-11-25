شكرا لقرائتكم خبر عن موقفالفنان المصري شريف منير من المشاركة في مسلسلات رمضان 2020 والان مع التفاصيل

الإثنين 25 نوفمبر 2019 الفنان المصري شريف منير نفت وكالة "جينجر" المسئولة عن إدارة أعمال الفنان شريف منير في بيان صادر عنها، تعاقده على مسلسل ‏جديد يعرض على الشاشات في الموسم الرمضاني القادم 2020.‏

أكدت الوكالة أنه في حال تعاقد شريف منير على أي عمل فني، فسيتم الإعلان عن ذلك رسميًا.‏

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