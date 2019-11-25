حسن حسني لصاحب شائعة وفاته: سيبني في حالي‏

الإثنين 25 نوفمبر 2019

الفنان المصري حسن حسنى

وجه الفنان حسن حسني رسالة لوم إلى صاحب شائعة وفاته التي عادت لتتردد أمس السبت، مما ‏تسبب في إثارة القلق بين محبيه.‏



أضاف حسن حسني في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" على قناة ‏‏"dmc"، أنه فوجئ بزيارة أولاده له في ساعة متأخرة من الليل، ليطمئنوا على صحته بعد سماعهم لهذه ‏الشائعة، ولم يوافقوا على الرحيل حتى تمكنوا من رؤيته، لافتًا إلى أن صاحب الشائعة لم يستفد شيئًا سوى أنه قد أصاب أبنائه ومحبيه ‏بالفزع.‏

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قال حسن حسني: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيعمل كده، أنا ما أذيتوش عشان يعمل فيا كده أو يعمل في أولادي كده، يقول لي على إفادة واحدة وأنا ممكن أساعده".

أشار حسني أن هذه الشائعة المغرضة ليست الأولى من نوعها إنما هي المرة الرابعة في نفس العام، مضيفًا: ‏‏"أنا أجلي لسه ما جاش لما يجي أجلي هتكل على الله من غي ما استأذن"، وقال متابعًا: "أنا نفسي أعرف هو مين أروح له أدي له وردة وأقول له ابعد عني الله يسعدك".‏

يذكر أن الفنان حسن حسني شارك في بطولة فيلم "خيال مآته" مع أحمد حلمي، منة شلبي ،خالد ‏الصاوي ، ‏بيومي ‏فؤاد، لطفي ‏لبيب، عبد ‏الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ‏ومن ‏إخراج ‏خالد مرعي‎.‎ ‎

الفيلم يتخذ تقنية الفلاش باك من بدايته، حيث يظهر أحمد حلمي في ‏سن ‏كبيرة، ‏ويبدأ ‏في ‏استعادة ‏الذكريات ‏القديمة، وكيف قابل ‏زوجته "باكينام"، والحيل التي كان يفعلها للفت ‏انتباهها ‏ثم ‏الزواج ‏منها‎.‎