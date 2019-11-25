فوق الخيال... أصالة منبهرة بهذا الصوت

الإثنين 25 نوفمبر 2019

اصاله

شاركت الفنانة أصالة متابعيها بمقطع فيديو أثار إعجابها إلى حد كبير.‏



نشرت أصالة عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو للمنشد التنزاني يحيى بيهاكي حسين الذي ‏يشتهر بتقليد مدارس الإنشاد والترتيل المصرية، وعلقت عليه قائلة: "السحر بحد ذاته، صوت بربي يا إلهي يا ‏الله فوق الخيال وفوق فوق فوق الخيال، ما شاء الله".‏

Advertisements

كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن ‏مساعد، ‏واختارت ‏أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.‏‎

‎ يذكر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان ‏لما ‏تقول ‏يا ‏عوم"، وهي الأغنية ‏الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2‏‎".‎

‎ أغنية "لما تقول يا عوم"، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي‎.‎