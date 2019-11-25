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شكرا لقرائتكم خبر عن فوق الخيال... أصالة منبهرة بهذا الصوت والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
اصاله
شاركت الفنانة أصالة متابعيها بمقطع فيديو أثار إعجابها إلى حد كبير.
نشرت أصالة عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو للمنشد التنزاني يحيى بيهاكي حسين الذي يشتهر بتقليد مدارس الإنشاد والترتيل المصرية، وعلقت عليه قائلة: "السحر بحد ذاته، صوت بربي يا إلهي يا الله فوق الخيال وفوق فوق فوق الخيال، ما شاء الله".
كانت أصالة قد أحيت مؤخرًا حفل ضمن احتفالات موسم الرياض في ليلة عبد الرحمن بن مساعد، واختارت أصالة فستانا من تصميم نيكولا جبران.
يذكر أن أصالة نصري، كانت قد طرحت مؤخرًا دويتو غنائي بمشاركة مصطفى حجاج، بعنوان لما تقول يا عوم"، وهي الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم "ولاد رزق 2".
أغنية "لما تقول يا عوم"، من كلمات مصطفى حسن، ومن ألحان بلال سرور، وتوزيع جلال الحمداوي.
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