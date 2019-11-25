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شكرا لقرائتكم خبر عن أول عرض عالمي للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" في مهرجان القاهرة اليوم والان مع التفاصيل
الإثنين 25 نوفمبر 2019
فيلم بين الجنه والرض
نظم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في التاسعة والنصف من مساء آمس السبت، أول عرض عالمي للفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" إخراج نجوى نجار، على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات قسم المسابقة الدولية للدورة ال41، ويأعادة عرضه اليوم الأحد في الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة في سينما زاوية.
الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجان في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجأ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفان فيها نفسيهما وما واجهوا من خسارة وخيانة.
الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
نجوى نجار كاتبة ومخرجة أفلام، ولدت في أمريكا لأب أردني وأم فلسطينية، بدأت عملها في مجال الإعلانات التجارية ثم اتجهت لمجال الأفلام الوثائقية والخيالية منذ عام 1999 عقب انتقالها للعيش في مدينة القدس.
أول أفلام نجار القصيرة كان "نعيم ووديعة" 1999، وتبعته أعمال عدة من أبرزها: "عيون الحرامية" و"المر والرمان" اللذان حصلا على 10 جوائز دولية، وجرى بيعهما في جميع أنحاء العالم، وعرضا على المسرح في 80 مهرجانا دوليا.
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