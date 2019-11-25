أحلام تطلق "ما أستغني".. ونوال الكويتية أول المهنئين

الإثنين 25 نوفمبر 2019

احلام

أطلقت الفنانة الإماراتية أحلام أغنيتها الجديدة، التي حملت عنوان "أنا ما أستغني"، عبر قناتها الرسمية في موقع "يوتيوب".



وشهدت الأغنية تفاعلاً كبيراً من قِبل متابعي أحلام، الذين استمعوا إليها فور طرحها بأعداد كبيرة، لتحقِّق أكثر من 97 ألف مُشاهدة.

وكشفت الفنانة الإماراتية عن فريق عمل الأغنية، موضحةً أنها من كلمات منصور البلوي، وألحان ناصر الصالح، وتوزيع موسيقي ووتريات خالد عز، وصولو كمان محمود سرور، وصولو كلارينيت حموسو، بينما تم تسجيل الموسيقى في دي ستوديو، وتسجيل الغناء في ستوديو صوت الحب، وتصوير اللوك في استديو باتريك صوايا في بيروت.

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وبادرت الفنانة نوال الكويتية إلى تهنئة أحلام بالأغنية الجديدة، لتكون من أوائل المهنئين لها، كما شاركت الأغنية عبر حسابها في "تويتر"، وعلَّقت عليها قائلةً: "الله الله ألف مبروك أختي. أغنية راائعة وأداؤك فيها مميز ورائع. موفقة حبيبتي ونبي دايمًا نسمع منك هذي الألوان وايد حبيت الأغنية وحبيت غنائك فيها مبروك يا أم فاهد الحلوة".

وردَّت أحلام على تهنئة نوال الكويتية، قائلةً: "شهادة كبيرة من فنانة كبيرة يااااعمري الغالية أم حنين وإنتي أول واحدة سمعتها وأخذت رأيها في العمل لأن رأيك يهمني أحببببج أختي أنا ما أستغني".

وأشاد المتابعون بالأغنية، وأكدوا أن الملحن ناصر الصالح، كانت له كلمة الفصل في العمل المتميز، وشددوا على أن أحلام نجمة كبيرة وقديرة في الوطن العربي، وأنها ما زالت في أوج إبداعها وتألقها.

يذكر أن أحلام، كانت قد كشفت قبل أسبوع عن مقطعٍ من أغنية "أنا ما أستغني"، لتُشوِّق به جمهورها.