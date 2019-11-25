إلهام الفضالة تواصل تصوير دورها في مسلسل " الكون في كفة"

الإثنين 25 نوفمبر 2019

الهام الفضاله

تواصل الفنانة إلهام الفضالة تصوير مسلسلها الجديد " الكون في كفة" من إخراج سائد الهواري تصوير و للكاتب علي الدوحان، من بطولتها ونخبة من الفنانين، وإنتاج المجموعة الفنية للمنتج باسم عبد الأمير، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



وتقول الهام عن هذا العمل: "يعد ذلك التعاون الثالث على التوالي مع الكاتب علي الدوحان الذي يتميز بأن كتاباته وأعماله سلسة تمر إلى قلب المشاهد مباشرة، خصوصاً أننا في زمن صعب يحتاج المتفرج فيه إلى الأعمال البسيطة الهادئة، وأجسد في العمل شخصية "شمور" التي وجدتها مختلفة تماماً عن شخصية الأم والجدة المقعدة التي جسدتها العام الماضي، لتأتي "شمور" المتكبرة القيادية صاحبة الشخصية القوية التي ترى أن الكون في كفة وهي في الكفة الأخرى، تلك النوعية من الأدوار استمتع في تجسيدها بالتعاون مع مجموعة مميزة من الفنانين".

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وحول تعاونها مع المخرج سائد الهواري اوضحت "هذا اللقاء الثاني معه بعد مسلسل (جار القمر)، هو من المخرجين المميزين، وله بصمات مهمة ولديه مساحة من الحوار مع الممثلين"، مؤكدة أن الصدق في العمل وحب التمثيل هو ما عزز من تواجدها ووصل بها إلى المكانة التي تتبوأها حالياً.

اما المخرج سائد الهواري فقال عن المسلسل: "جذبني إلى منطقة جديدة غير متعارف عليها، خصوصاً أنها التجربة الثانية مع الكاتب علي الدوحان، وهو من المؤلفين أصحاب الحس والقدرة على تصوير الاحداث من خلال كلماته"، كاشفاً أن العمل يطرح جملة من القضايا الاجتماعية في قالب مختلف عن السائد.

وأضاف الهواري أن إيقاع النص سريع ولامس شيئاً مهماً داخلي لاسيما أنه يطرح عدة قضايا وموضوعات تحدث معنا في المجتمعات العربية يومياً، ونتابع من خلال المسلسل تحليل هذه الأحداث وسبب ما نمر به حالياً".

من جهته، قال الفنان عبدالله بهمن عن مشاركته في المسلسل، إن الدور "كان مكتوباً لي واستفزني منذ قرأته، لاسيما أن طريقة طرح الكاتب الدوحان للقضايا التي يناقشها العمل مختلفة عن السائد، وأجسد في العمل شخصية عيسى، شاب مغلوب على أمه يتمتع بخفة ظل لكنها كوميديا الموقف سواء لشاب فقير يتعرض لحادث سيارة يقلب حياته رأساً على عقب ولكن بعدما يخسر جزءاً من صحته بسبب إعاقة جسدية وتتوالى الأحداث.