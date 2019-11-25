رقص نجوى كرم بحفل خطوبة ابنة شقيقها وكلماتها الصادقة يشعلان الأجواء

الإثنين 25 نوفمبر 2019

نجوى كرم

أشعل رقص نجوى كرم بحفل خطوبة ابنة شقيقها ضجة كبيرة عبر السوشيال ميديا، خاصة بعد أن كتبت النجمة اللبنانية تهنئة خاصة لها بكلمات من القلب.



وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو مقتطع من حفل خطوبة الشابة الحسناء نور ابنة نقولا كرم شقيق النجمة اللبنانية التي حرصت على الرقص مع العروسين بعفوية وفرحة حقيقية في لقطات أشعلت الأجواء.

Advertisements

كما نشرت نجوى كرم صورة أخرى تجمعها بالعروس عبر حسابها الرسمي على "انستقرام"، وهنأتها بتعليق عفوي كتبت فيه: "ان شاء الله بتتهني يا رب، وهالبيت يعيش فرحة دايمة، يا أحلى أميرة".

كما خطفت إطلالة شمس الأغنية اللبنانية الأنظار ببساطتها ورقتها، حيث ارتدت بدلة من قطعتين باللون الفوشيا المبهج، ونسقت الجاكت المزين بشرائط فضية عريضة براقة مع توب أسود وتنورة بنفس اللون الفوشيا المبهج تنتهي أعلى الركبتين بقليل، والإطلالة من متجر ACCESS Fashion.

الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية تستعد حالياً لإحياء حفل رأس السنة في "مركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات" في رأس الخيمة بالإمارات، بمشاركة الفنان وليد الشامي.