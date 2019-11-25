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شكرا لقرائتكم خبر عن إليسا تفاجئ جمهورها بوصلة رقص شرقي وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل
الأحد 24 نوفمبر 2019
اليسا
أشعل فيديو رقص إليسا على خشبة المسرح مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول محبوها مقطعاً من حفلتها الأخيرة في مونتريال بكندا، معبرين عن إعجابهم بحالة النشاط والحيوية لنجمتهم المحبوبة.
ودخلت النجمة اللبنانية في وصلة رقص شرقي عفوية، وظلت تتحرك بخفة وأنوثة بفستانها القصير الذي يتخذ شكل الجاكيت البليزر البراق والمزين بأزرار ذهبية كبيرة، والذي تألقت به في حفلها الأخير من دار Balmain ويبلغ سعره 1950 دولاراً أمريكياً.
وشهد الحفل أيضاً حضور شقيقة إليسا التي حرصت على التقاط صورة تذكارية معها في كواليس الحفل، خاصة وأنها لا تظهر معها كثيراً عبر السوشيال ميديا.
الجدير بالذكر أن النجمة اللبنانية المحبوبة قد أطلقت مؤخراً أغنيتها الجديدة "عم ثور" وذلك لدعماً للثورة الشعبية التي بدأت منذ شهر أكتوبر الماضي للمطالبة بإقالة الحكومة، وهي من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.
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