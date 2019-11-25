تعليق فوري من نانسي عجرم على كلمات أحلام المفاجئة عنها

الأحد 24 نوفمبر 2019

نانسى عجرم واحلام

علقت نانسي عجرم بشكل فوري على ما قالته عنها النجمة الإماراتية أحلام على نحو مفاجئ وغير متوقع، وذلك من خلال أحدث حلقات برنامج "ذا فويس".



فقد تحدثت أحلام الشامسي عن نانسي عجرم بعفوية وتلقائية خلال الحلقة الثانية من العروض النهائية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، وذلك خلالك تحدثها مع إحدى المشتركات التي اختارت أداء إحدى أغنيات نانسي عجرم، حيث قالت: "نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها"، مما دفع محبي النجمة اللبنانية لمشاركة المقطع على نطاق واسع.

Advertisements

فقد تحدثت أحلام الشامسي عن نانسي عجرم بعفوية وتلقائية خلال الحلقة الثانية من العروض النهائية للموسم الخامس من برنامج "ذا فويس"، وذلك خلالك تحدثها مع إحدى المشتركات التي اختارت أداء إحدى أغنيات نانسي عجرم، حيث قالت: "نانسي إحساسها من أحلى الإحساس الذي يمكن لشخص أن يغني لها"، مما دفع محبي النجمة اللبنانية لمشاركة المقطع على نطاق واسع.

وفور أن شاهدت نانسي عجرم ما قالته عنها النجمة الإماراتية التي شاركتها من قبل تحكيم برنامد "اراب ايدول"، سارعت الفنانة اللبنانية للرد عليها من خلال إحدى نشر المقطع عبر حسابها على تويتر متضمناً تغريدة كتبت من خلالها: "حبيبتي أحلام شكرا على كلامك الحلو اللي متل صوتك واحساسك" لترد عليها أحلام بتغريدة كتبت فيها: "اعتذر تو اشوف التغريده وانا ماقلت الا الحق انتي جوكر في غناك واحساسك ومحدا يقدر يقرب منطقتك #حقيقه غير اني انا بحببك ♥️وكتييير ????".

الجدير بالذكر أن الحلقة الثانية من العرض المباشر قد أسفرت عن تأهل 8 مشتركين للمراحل التالية في البرنامج، لتشتعل المنافسة بين المدربين الأربعة أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد ومحمد حماقي وسط ترقب شديد من الجمهور لاكتشاف من سيحقق اللقب هذه المرة.