محمد عساف في مبادرة إنسانية جديدة: “أنت الأجمل”

متابعة بتجــــــــــرد: بمبادرة فريدة منه، وبالشراكة مع بنك فلسطين وشركة أيبك يحيي النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا خيريًا تحت شعار “أنت الأجمل” يعود ريعه لصالح أطفال أمراض السرطان وذوي الإحتياجات الخاصة على مسرح الهلال الأحمر في مدينة البيرة يوم الثلاثاء الموافق 3 كانون الأوّل/ديسمبر المقبل.

وأعلن “عساف” عن الحفل من خلال صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشر البوستر الخاص بالسهرة وأرفقه بتعليق جاء فيه: “أهلي وأحبتي في فلسطين، بإنتظاركم في الحفل الخيري ” أنت الأجمل” يوم الثلاثاء 3/12/2019 الساعة السابعة مساءا على مسرح الهلال الأحمر في مدينة البيرة”.

وتابع: “ستذهب عوائد الحفل لصالح أطفال مرضى السرطان و ذوي الإحتياجات الخاصة”.

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محمد عساف سيقدّم خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة والأغاني التراثية التي يحبّها الجمهور بصوته.

تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في موسم الصيف الماضي أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر.

كما ويقدّم عساف بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.