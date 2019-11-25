ليلى علوي تكشف تفاصيل فيلم “التاريخ السري لكوثر”

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الفنانة المصرية ليلى علوي، عن قرب انتهاء أزمة فيلم “التاريخ السري لكوثر”.

كلام علوي، جاء على هامش حضورها مهرجان القاهرة السينمائي. وذكرت أن غرفة صناعة السينما تدخلت لحل أزمة الفيلم، الذي تشارك في بطولته مع زينة، محسن محيي الدين، أحمد حاتم، والفنان السوري فراس سعيد. والفيلم من تأليف وإخراج محمد أمين.

وأكدت ليلى أنها انتهت منذ فترةٍ طويلةٍ من تصوير مشاهدها فى الفيلم. وأوضحت أنه “سيتم عرض الفيلم خلال سباق إجازة منتصف العام، التي تبدأ من أواخر ديسمبر.

قالت ليلى إنها “قبلت الفيلم بمجرد أن قرأت القصة”. وأوضحت أنه “يطرح قضية اجتماعية تهم كل بيت مصري”. واعتبرت أنه “انطلاقاً من دورها كفنانة، يحب أن تقدم أعمالاً كاشفة تلقي الضوء على تفاصيل المجتمع المصري، وتناقش قضاياه”.

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وكان الفيلم قد توقف تصويره منذ فترة بسبب خلاف بين الشركتين المنتجتين له، إلا أن “غرفة صناعة السينما” تدخلت لحل الخلاف، وسيتم الإعلان قريبا عن موعد طرح الفيلم، الذي أثار الجدل منذ الإعلان عن بدء تصويره، وذلك بسبب جرأة الموضوع الذي يطرحه، كما ثار جدلا اسعا حول الفيلم بعد تسريب بعض الصور التي تظهر ليلى علوي مرتدية الحجاب لأول مره خلال مسيرتها الفنية، وهو ما جعل البعض يتسائل عن الشخصية التي تقدمها ليلى فى أحداث الفيلم.

مصدر خاص بالرقابة أكد أن الفيلم عرض على الرقابة بالفعل، وأبدت بعض الملاحظات على السيناريو، مؤكدا أن صناع الفيلم تقبلوا التوصيات وقاموا بالإستجابة لها، مشيرا أن الفيلم لا يوجد عليه أى اعتراضات رقابية حاليا، واوضح أن الأزمة فى تأخر طرح الفيلم فى السيما ترجع لخلافات بين الشركتين المنتجتين للعمل، ولا يوجد أى منع من الرقابة للفيلم.