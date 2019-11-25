أصيل أبو بكر يُمتع الجمهور بأغنياته في موسم الرياض – بالصور

متابعة بتجــــــــــــرد: تألق الفنان أصيل أبو بكر في الحفل الذي أقيم في موسم الرياض مساء السبت. وهو الحفل الذي أشعل فيه حماسة محبيه بأجمل أغانيه.

وانطلق الفنان بأغنية “معك في الرياض” التي رددها الجمهور. ووجه تحيةً خاصةً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه. وعبّر عن سعادته بالمشاركة في موسم الرياض.

وخاطب الجمهور قائلاً: “حضورك الليلة له معنى كبير”. وأضاف: “بردان أنا لكن أسمع صوتكم أدفى”.

واستكمل حفلته بـ”واحد من الناس”، ثم أغنية “كان زعلان”، ثم أغنية “سلمت”، التي كان لها صدى كبير مع الجمهور.

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وأقام “أصيل” ما يشبه استفتاء لجمهوره على الأغاني المحببة لهم، والراغبين في تقديمها بين أغاني “هي السنين” ، و”سر حبك” ممازحاً الجمهور الذي تمسك بـ”سر حبك”.

وكان مسك الختام مع أغنية “يا بلادي واصلي” التي غناها معه لجمهور كلمة بكلمة.