جان يامان يعطل حركة المطار في مدريد – بالفيديو

متابعة بتجــــــــرد: وصل النجم التركي جان يامان إلى مدينة العاصمة الإسبانية “مدريد” استعدادًا للقاء معجبيه ومحبيه هناك.

وكان في انتظار جان يامان بمطار مدريد – Adolfo Suárez Madrid–Barajas Airport عدد كبير من محبّيه، وتحديدًا معجباته الإسبانيات اللاتي حملن صوره وباقات من الورود تعبيرًا عن سعادتهن بحضوره بينهن.

تجدر الإشارة إلى أن كان يامان زار في الأيام الماضية روما وفرنسا وأثار ضجّة عارمة في البلدين، حيث حاصره المعجبون في كل مكان.

ومن المعروف أن جان يامان يعتبر من أشهر الممثلين الأتراك خلال السنوات الأخيرة الماضية ويتمتع بقاعدة جماهيرية واسعة في تركيا، البلدان الأوروبية والوطن العربي.