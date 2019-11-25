بعد صابرين.. الفنانة المصرية شهيرة تثير الجدل بـ"شعر أصفر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المصرية المعتزلة شهيرة، في أثناء تواجدها بأحد محال بيع الشعر المستعار.

وظهرت شهيرة في الصورة بشعر أصفر وبنطلون جينز، وانقسم المتابعون لها إلى فريقين، الأول رأى أنها إطلالة رائعة، فيما انتقدها الفريق الآخر خاصة وأنها "ارتدت الحجاب لفترة طويلة"، حسب رأيهم.







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وكانت الفنانة شهيرة ظهرت في عدد من المناسبات مؤخرا بشعر مكشوف، بصحبة صديقتها الفنانة المصرية سهير رمزي، واكتفت بالتعليق بأن "الحجاب حرية شخصية وأمر خاص بها".

شهيرة من مواليد 1 فبراير/شباط عام 1949 متزوجة من الفنان المصري الكبير محمود ياسين، وقدمت عبر مشوارها الفني عددا من الأعمال المهمة أبرزها "الجلسة سرية، نواعم، وصمة عار، ليل وخونة"، وفي عام 1993 أعلنت اعتزالها المجال الفني وقررت ارتداء الحجاب، ثم عادت مؤخرا وتخلت عنه.



