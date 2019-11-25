محمد إمام: مخرج "لص بغداد" حقق كل أحلامي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان المصري محمد إمام عن سعادته بالتعاون مع المخرج أحمد خالد موسى في فيلمه الجديد "لص بغداد".



ونشر محمد إمام صورة تجمعه بالمخرج عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام" وعلق عليها قائلاً: "رماني من مركب وحدفني من طيارة، خلاني أتخانق مع جيش وهد المعبد عليا، وحاجات كتير كنت بحلم أعملها لقيته هو عاوز يعملها، انتظروا التعاون الأول بيني وبين المخرج أحمد خالد موسى في فيلم لص بغداد".

يذكر أن فيلم "لص بغداد" سيعرض تجاريا في 4 يناير/كانون الثاني المقبل، وتدور أحداثه حول شاب يدعى يوسف الراوي (محمد إمام)، يبحث عن كنز مفقود ويستعين بأصدقائه المقربين لتنفيذ هذه المهمة ويقع في العديد من المواقف الصعبة.

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الفيلم من تأليف تامر إبراهيم ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب وياسمين رئيس، وأمينة خليل وأحمد العوضي.







