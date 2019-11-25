شكرا لقرائتكم خبر عن DDU-DU DDU-DU أول كليب بوب كورى يحقق مليار مشاهدة على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسر كليب أغنية DDU-DU DDU-DU والتى تنتمي لتوعية البوب الكوري لفريق Blackpink، حاجز المليار مشاهدة على موقع يوتيوب، وهو الحدث الأول من نوعه.

وكان الكليب تم إصداره فى عام 2008، واستطاع أن يصل الآن إلى تلك المكانة المتميزة بتخطيه حاجز المليار مشاهدة.

Blackpink هى فرقة كورية جنوبية بدأت انطلاقتها تحت إدارة وكالة واي جي إنترتينمنت، وتتكون الفرقة من 4 عضوات جيسو، جيني، روزي، ليسا.