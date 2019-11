شكرا لقرائتكم خبر عن إليز لبيك تحصد جائزة أفضل أغنية من halloywood music media.. بعد تسجيلها بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت المغنية إليز لبيك على جائزة أفضل أغنية من halloywood music media awards، وذلك عن أغنيتها we are all inflectedالتى قامت بتسجيلها وإنتاجها فى القاهرة، وقامت بتوزيعها فى الولايات المتحدة.

وحرصت إليز على استلام الجائزة وهى ترتدى فستانا من تصميم إحدى مصممات الأزياء المصريات، كنوع من الاعتزاز بمصر التى أصحبت "وش السعد عليها".

يقام حفل توزيع جوائز halloywood music media awards لمنح الجوائز فى مجال الموسيقى الأصلية عن فئات الأغانى والموسيقى التصويرية للأفلام وموسيقى الإعلانات وألعاب الفيديو، إضافة إلى البرامج الوثائقية، كما يحتفى المهرجان بالفنانين الناشئين والمستقلين ومؤثرى الموسيقى من جميع أنحاء العالم لمساهماتهم الإبداعية والمبتكرة.

وحصلت إليز من قبل عن العديد من الجوائز مثل الميوزك أورد music award عن ألبوميها "Orgin " و "SAQAARA RISING " والتى تعاونت من خلالهما مع موزعين ومؤلفين مصريين، وشاركها بالغناء بأكثر من أغنية الشيخ محمود التهامى، لتجمع بين سحر الموسيقى الشرقية المتمثلة فى الإنشاد الصوفى والألحان الغربية، ما أنتج عملا فنيا مميزا مدمج بين الثقافة الغربية والشرقية.