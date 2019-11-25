شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع روبى للمشاركة فى فيلم أحمد فهمى "السقوط فى حلم سوسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الجهة المنتجة لفيلم "السقوط فى حلم سوسن"، للنجم أحمد فهمى والذى يحضر له فى الوقت الحالى مفاوضات مع الفنانة روبى لتجسد دور البطولة النسائية أمامه خلال الأحداث بعد ما رشحها مخرج العمل أحمد الجندى، ووافقت روبى بشكل مبدئى الا أنها لم توقع رسمياً حتى الآن، ويعد هذا الفيلم التعاون الأول بين روبى وفهمى.

ويشارك فى بطولة الفيلم النجم مصطفى خاطر وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، ويكتبه أيمن وتار ويخرجه أحمد الجندي وتنتجه شركة سينرجى، وتم تحديد شهر ديسمبر المقبل موعداً لانطلاق تصويره بعد الانتهاء من كتابة السيناريو واختيار الفنانين المشاركين في البطولة، وإنهاء التعاقد معهم بشكل رسمى.

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ووضعت الشركة المنتجة ميزانية كبيرة للفيلم، خاصة أن تصويره سيكون بين مصر وأوروبا، كما أنه يحمل فكرة بعيدة عن المألوف كعادة أفكار أحمد فهمى بأفلامه السابقة، ومن المقرر بدء التحضيرات الفعلية بعد انتهاء مخرجه أحمد الجندى من فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وأيضاً انتهاء فهمي من فيلم "العارف"، ونفس الأمر بالنسبة لمصطفى خاطر الذي يصور فيلم "أشباح أوروبا".

يشار إلى أن آخر أعمال روبى هو مسسل "أهو دا اللى صار" على قناة ON E وحقق نجاحاً جيداً وشارك فى بطولته أحمد داوود وأروى جودة ومحمد فراج وعلى الطيب ومحمود البزاوى وأميرة العايدى وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حاتم على.



