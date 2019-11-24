راديكا أبتي تحصل على ميدالية ترشيح لجوائز إيمي الدولية

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

نشرت الممثلة الهندية راديكا ابتي على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram رسالة جديدة للتعبير عن سعادتها لتلقيها ميدالية الترشيح من جوائز إيمي الدولية.

رشحت راديكا لجائزة إيمي العالمية لعام 2019، يبدو أن ممثلة بوليوود تعيش حالة من السعادة، بينما كانت تتباهى بميدالية ترشيحها يوم الأحد، أي قبل يوم واحد من الاحتفال الذي طال انتظاره والمزمع عقده.

يقام الحفل 25 نوفمبر (بالتوقيت المحلي) في فندق هيلتون نيويورك. تعد جوائز هذا العام أكثر إثارة حيث أن ثلاثة مشاريع هندية - الألعاب المقدسة، قصص الشهوة وريميكس - هي جزء من قائمة الترشيحات.

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عبرت راديكا، التي تم ترشيحها في فئة أفضل أداء من فئة ممثلة، عن سعادته بالحصول على الميدالية بالصورة على Instagram، وكتبت “شكرا لكم! كل مرشح مُنِح ميدالية اليوم، نتطلع إلى الحفل الرئيسي يوم الاثنين!

تم الإعلان عن الترشيحات في وقت سابق من شهر سبتمبر، ورحبت بالمشاركة في 11 فئة من 21 دولة من بينها الأرجنتين، أستراليا، بلجيكا، البرازيل، كندا، كولومبيا، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، المجر، الهند، إسرائيل، هولندا، البرتغال، قطر، سنغافورة وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

كما شوهدت أبتي آخر مرة في فيلم Andhadhun لعام 2018 مقابل أيوشما كورانا Ayushmann Khurrana.