رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الإعلامية رانيا محمود، اختيار النجم المصري محمد نجاتي سفيرا لمبادرة ” 90 يوم في مصر “، التي تروج للسياحة، نظرا لاهتمامه بالعمل المجتمعي والخيري وحرصه على تنشيط سياحة مصر ومن المقرر أن تبدأ فعالياتها من الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة التي ستقام في محمية راس شيطان و دهب وطابا.

ومن جانبه أعرب الفنان المصري في بيان له عن سعادته البالغة لاختياره سفيرا لمبادرة ” 90 يوم في مصر “، لافتا إلى أنه عاد مؤخرا من شرم الشيخ من مهرجان خاص بدعم السياحة، وهناك تفاجأ أن الدنيا خواء وخالية، مشيرا إلى أن هذا الأمر أحزنه، لأن مصر تمتلك أماكن رائعة لا يوجد لها مثيل في العالم.

وتمنى نجاتي أن يوجد في مصر أشخاص يفكرون من أجل الارتقاء بها، وأشخاص يتمكنون من جذب الأجانب للمجيء لمصر ورؤية أجمل الأماكن السياحية في العالم، مضيفا أن مصر تمتلك أماكن رائعة، شرم الشيخ ودهب والصعيد أيضا به أماكن مميزة والفيوم وسيوة وغيرها من الأماكن الجميلة.

وأوضح الفنان المصري، أن السياح لن يعرفوا هذه الأماكن وجمالها إلا من خلال مبادرات مثل مبادرة ” 90 يوم في مصر “، مؤكدا أن الفكرة عظيمة وينتمي إليها وسيعمل جاهدا على تنفيذها، وتابع قائلا: يشرفني أن أكون جزءا منها.. ويعتبر هذا حلما من أحلامي التي كنت أتحدث عنها من قريب وربنا استجاب ليا.