ياسمين صبري تحصل على «فرصة تانية» في رمضان 2020

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعاقدت الفنانة والنجمة المصرية ياسمين صبري، على بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “فرصة تانية” تمهيدًا لعرضه في رمضان القادم 2020.

والمسلسل الجديد من تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل، ومن إنتاج سينرجي لمالكها تامر مرسي.

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وعلى جانب أخر، كانت ياسمين صبري قد شاركت جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، مؤخرا.

ياسمين ظهرت في الصور من جزر «المالديف»، حيث كانت تستمتع بأجازة هناك، بينما ظهرت بطلة ناعمة باللون الأصفر الذي يظهر قوامها الممشوق.

الفنانة المصرية علقت على الصور وشبهت تواجدها بالمالديف بالجنة على الأرض، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي أحب طلتها ووصفها بالأنيقة.