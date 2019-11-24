دياب يطلق «فاكرهم جدعان».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق الفنان والمطرب المصري محمد دياب، أغنية جديدة تحمل عنوان “فاكرهم جدعان” عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.
وجاءت كلمات الأغنية كالتالي : كنت فاكرهم جدعان .. بس زمان كان رأيي غلط .. كان رأيي كأنه مكان .. كله خلاص من نظري سقط .. صدقوا اللي قالوا ان الصحاب فـ الشدة بيبانوا.. كل اللي عشت معاه بضمي وشاركته أحزانه .. محدش حس بيا وحسسوني بإني انا.. ضحيت كتير وعملت خير وماكنش فـ مكانه.
أغنية “فاكرهم جدعان”، من كلمات عصام حسنى، وألحان محمد غريب، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية ياسر أنور، واشراف عام علي، والانتاج محمد حسين.
والجدير بالذكر أن أبرز أعمال محمد دياب، الفنية أغنية “العو” والتي حققت نجاحاً كبيراً جدًا وقت طرحها.
كما قدّم دياب، عددًا من الأعمال التمثيلية كان أبرزها مسلسل “ضد مجهول” مع الفنانة غادة عبد الرازق، والذي شارك به في الموسم الرمضاني قبل الماضي 2017.
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