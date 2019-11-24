أحمد بدير يواصل تصوير «اللي خلف ما نمش»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يواصل الفنان المصري أحمد بدير، حاليا، تصوير مشهد دوره في فيلمه الجديد “اللي خلف ما نمش”، للمخرج أشرف نادر، حيث انتهى من تصوير نصف مشاهد دوره في العمل خلال الايام القليلة الماضية، حيث يقدم من خلاله شخصية جديدة عليه لم يقدمها من قبل.
وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي، ويجسد أحمد بدير شخصية رجل فقير يجد أموالا طائلة بالصدفة البحتة تجعله يعيش في رفاهية مبالغ فيها فيتغير سلوكه إلى الأسوأ حيث يتكبر علي من حوله ويستغني عن عائلته من أجل المال.
وكان آخر أعمال أحمد بدير الدرامية مسلسل “كتف قانوني” يشارك في بطولته أحمد بدير ورنا سماحة وسارة سلامة ومحمد نجاتي وطارق صبري وأحمد سلامة ومدحت تيخا وعبد الله مشرف ومحمد الصاوي ومنير مكرم وحسن عبد الفتاح، وبعض الوجوه الشابة.
مسلسل “كتف قانوني” من تأليف فتحي الجندي والمنتج الفني أسامة سركيس، إنتاج شركة “دي لايت” لمالكها عصام طنطاوي، ومن إخراج عادل الأعصر.
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