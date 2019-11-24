«سيلفي» فتحي عبد الوهاب يتحول لبرنامج إذاعي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انطلقت أولى حلقات برنامج «سيلفي»، من تقديم الفنان والنجم المصري فتحي عبدالوهاب، على راديو نجوم «FM»، والحلقات من تأليف الكاتب والروائي أسامة الشاذلي.

ويذاع البرنامج من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة في الرابعة عصرًا، وتدور فكرة البرنامج حول نوعية البرامج الاجتماعية الساخرة، حيث يلتقط الفنان فتحي عبدالوهاب سيلفي مع قضية أو ظاهرة في المجتمع ويتناولها بشكل ساخر اجتماعي.

والجدير بالذكر أن البرنامج الجديد من إنتاج مؤسسة «صناع الحياة مصر» بالمشاركة مع راديو نجوم «FM».

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وكان الفنان المصري محمد عادل إمام، قد شارك جمهوره في صورة له من كواليس فيلمه الجديد «لص بغداد»، تجمعه بالفنان فتحي عبدالوهاب.

محمد نشر الصورة عبر حسابه على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «من أقوى الممثلين في مصر بيعلي اي عمل يظهر فيه و كان نفسي جداً أشتغل معاه ..فتحي_عبد_الوهاب مش بس ممثل قدير ده كمان كوميديان جامد».

الفنان المصري أضاف: «الصورة دي من مشهد صورناه بالعافية من كتر الضحك متحمس انكم تشوفوا مشاهدنا مع بعض عاملة ازاي».