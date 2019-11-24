مالوما يُشعل أجواء “مهرجان الدرعية” وهذه رسالته للسعوديين

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم الكولومبي العالمي مالوما أول حفل له في المملكة العربية مساء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات “مهرجان الدرعية” الموسيقي.

واحتشد الآلاف من محبّي مالوما في السعودية بمكان الحفل، فاعتلى محبوب الجماهير المسرح على وقع موجات تصفيق حارّة لم تفارقه طيلة فترة وصلته الغنائية، فقدّم لهم باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها، أغنيات ألبوم “11:11”.

ونشر مالوما عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي صورًا من الحفل، وأرفقها بتعليق أعرب من خلاله عن سعادته بالتواجد في السعودية وتوجه إلى محبّيه في المملكة العربية وكتب: “أحبكم للأبد”.

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وكان مالوما قد أطلق مؤخرًا ألبومه الجديد “11:11” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

ويتضمن الألبوم 16 أغنية من بينها أغنيات طرحها على طريقة السينغل في الفترة الماضية وأخرى يقدّمها على طريقة الديو بمشاركة عدد من الفنانين ومنهم مادونا، مارادونا وريكي مارتن.

تجدر الإشارة إلى أن مالوما يعتبر من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.