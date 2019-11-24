أنغام تفوز بجائزة عالمية!

متابعة بتجـــــــــرد: فازت النجمة المصرية أنغام بجائزة هوليوود عن موسيقى العال وذلك بعد تألقها فنيًا خلال عام 2019.
وأعلنت أنغام عن فوزها بالجائزة من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة التصميم الخاص بها مرفقًا بشعار الجهة التكريمية، فانهالت عليها رسائل التهنئة من الجمهور ومحبّيها في مصر والوطن العربي.
ولا تعتبر هذه الجائزة الأولى التي تفوز بها أنغام هذا العام حيث فازت بجائزة أفضل فنانة عربية في عدد من المحافل المحلية والدّولية.
تجدر الإشارة إلى أن آخر أعمال أنغام الفنية كان ألبوم “حالة خاصة جدًا” الذي حقق نجاحًا باهرًا ونسبة مبيعات مرتفعة جدًا.
ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا”، 14 أغنية وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”.
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