نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 39 دقيقة مضت التعليقات على نانسي عجرم تضيء سماء قبرص في حفل أكثر من رائع – بالصور مغلقة

متابعة بتجــــــــرد: في واحدة من أكثر الأمسيات سحرًا أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حفلًا غنائيًا ضخمًا في قبرص وتحديدًا مساء 23 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي.

وكان بانتظار نانسي جمهور عريض من محبّيها من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، فقدّمت لهم باقة من أجمل أغنيات أرشيفها الفني الحافل بالنجاحات.

تفاعُل الحضور مع نانسي عجرم تخطى كل التوقعات، فردّد الجميع معها كلمات الأغاني وصفقوا لها بحرارة تعبيرًا عن سعادتهم بتواجدها بينهم.

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تألقت نانسي عجرم في الحفل بـ”جامبسوت” من اللون الفضي اللامع، فبدت كعادتها بغاية الأنوثة والجمال وشغلت الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بإطلالتها الأنيقة.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها.

وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنية التي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني القريبة إلى قلبها.