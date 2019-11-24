أحلام تُبهر الجمهور بإطلالة ساحرة وتتألق في “ذا فويس” – بالصور

متابعة بتجـــــــــــرد: شاركت النجمة الإماراتية أحلام الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، صورًا جديدة من أحدث إطلالة لها في برنامج “ذا فويس” الذي تشارك في لجنة تحكيمه.

وأبهرت أحلام بإطلالة سوداء مع نقشة جلد النمر من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد، فبدت بغاية الجمال والأناقة وحصدت صورها عشرات آلاف علامات الإعجاب عبر حسابها على موقع “إنستجرام”.

ومن المعروف أن الموسم الجديد من برنامج “ذا فويس” يشارك في لجنة تحكيمه إلى جانب أحلام كل من سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام طرحت خلال الساعات الماضية أغنية جديدة تحمل اسم “أنا ما أستغني” من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز.