جيني إسبر: نحن في زمن إن لم تكن ذئبًا أكلتك الذئاب.. ولا أعرف الحقد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تتميز النجمة السورية جيني إسبر بإطلالات أنيقة ومختلفة ومتنوعة في المناسبات التي تظهر بها، وتشارك بفعالياتها.

وفي حديث خاص لموقع "فوشيا" على هامش مشاركتها في "ماستر كلاس" لخبير تصميم الإطلالات ميلاد حنون، قالت إسبر إنها تختار إطلالاتها بالتعاون مع مختصين في مجال الأزياء والموضة وخبراء في مجال التجميل والمكياج، مضيفة أنها تحرص على التعاون مع ناس يمكنها التفاهم معهم، وعنوانهم الإبداع حتى تكون الإطلالة مناسبة ومريحة ومرضية بالنسبة لها. مشددة على أهمية اختلاف الإطلالة بين مكان وآخر، ومناسبة وأخرى تبعاً لأسباب وطبيعة كل فعالية.

كما تحدثت الفنانة السورية عن أهمية العناية بالسلام الذاتي، والجمال الإنساني الداخلي، والبحث في جوانب الروح، وقالت بأن الكنز الأهم عند الإنسان هو جماله الداخلي وعلى كل إنسان أن يسعى إلى تطويره خاصة في هذا الزمن حيث الحروب ومشكلات الحياة.

وأضافت: من المهم لكل إنسان أن يسعى إلى الحفاظ على الجمال الداخلي، والسكينة والمحبة. مؤكدة أنها بطبيعتها إنسانة لا تحب الحقد، وترفضه ولا يمكنها أن تحقد على أحد أو تكرهه، وتحب الخير لمن حولها، منوهة إلى أهمية تجاوز المشكلات العامة ليكون الإنسان على طبيعته وبساطته وروحه الجميلة.

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وحول مشاركتها في فعالية "ماستر كلاس" لميلاد حنون؛ وضحت أنها تشارك بحضورها وأيضا بعدسات جيني إسبر، مؤكدة على أهمية أن تتعرف الناس أكثر إلى العدسات ومدى تكاملها مع المكياج وكيفية استخدامها، ودورها في تكامل الجمال، حيث قدمت شرحاً مفصلاً عن تجربتها مع العدسات.

وحول إطلالتها في هذه الفعالية؛ بينت بأنها اختارت تصميماً من أزياء السوري علاء سركيس الذي تحب إبداعه وذوقه وتصميماته التي تمزج بين المودرن والشيك، والاختلاف الذي يقدمه بتصاميمه. مضيفة أنها تحب كل ما هو جديد ومميز في عالم الموضة.

وحول تحضيراتها للموسم الدرامي المقبل قالت بأنها تقرأ نصاً معاصرًا سيكون من إخراج عمار تميم، إضافة إلى مشاركتها في الجزء الثاني من "حرملك" ولم تتبين موعد تصويره بعد، كما أنها انتهت من تصوير مسلسل "المنصة" ومسلسل "دارين" وشاركت في مجموعة لوحات من مسلسل "ببساطة".