ساندي تُعلّق على خلع صابرين للحجاب.. وسبب إخفاء ابنتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة التونسة ساندي عن جديدها خلال الفترة المُقبلة، مشيرةً إلى أنها تستعدُّ لدورها في الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك 2".

وقالت ساندي في تصريح خاص لـ"فوشيا" على هامش مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي: "شخصيتي في الجزء الثاني هي نفسها التي ظهرت بها في الجزء الأول، إحدى فتيات الحرملك والتي يقع في حبها مساعد السلطان".

وأضافت: "من المفترض أن هذا المساعد لا يحب الفتيات، فهي تشعر بالصدمة بعد معرفتها بحبه لها، ولكن الأحداث ستأخذ مجرى مختلفًا تمامًا بعد ذلك".

وعن رأيها في الهجوم الذي تعرّضت له الفنانة صابرين بسبب خلعها الحجاب، قالت: "أرى أنها حرية شخصية وليس من حق أحد ولا من حقي التحدث عن ذلك".

وبشأن اختيارها إطلالةً من اللون الفضي قالت: "اخترت هذا اللون لكي يكون مختلفًا عن الريد كاربت".

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وبسؤالها لماذا تُخفي ابنتها عن وسائل الإعلام ولا تُظهر وجهَها في الصور على حساباتها الشخصية قالت: "لأنني لا أريد أن تصبح ابنتي مشهورة، وهي مازالت صغيرة، عندما تصبح 10 سنوات بالتأكيد ستريد عمل إنستغرام وحينها ستكون حرة في قراراتها".

وتابعت: "البعض يقول لي ابنتك ليست أحلى من بنات نانسي عجرم كي تخفيها عن الأنظار، الموضوع ليس هكذا، فقط أريد أن تدخل ابنتي المدرسة وتتعامل مع أصدقائها مثلها مثل أي أحد وألا يتم التعامل معها على إنها ابنة ساندي الفنانة".

وسبق أن تعرّضت ساندي لانتقادات حادة بسبب إخفاء وجه ابنتها على السوشيال ميديا، حيث واجهت تعليقات من نوعية أن ابنتها ليست جميلة للحد الذي يجعلها تخشى الحسد، وأنها ليست الوحيدة التي أنجبت في العالم، وغيرها من الانتقادات التي تحرص الفنانة التونسية على تجاهلها تمامًا.

يُذكر أنّ الفنانة ساندي قدّمت العديد من الأعمال الفنية في السينما، أبرزها "ريجاتا" و"أزمة شرف" و"شعبان الفارس" و"المش مهندس حسن" و"خليك في حالك" و"في محطة مصر" و"خيانة مشروعة" و"ظرف طارق" و"ما تيجي نرقص" و"كتكوت" و"ملاكي إسكندرية" و"حمادة يلعب".

كما شاركت في العديد من المسلسلات، منها "يوميات زوجة مفروسة أوي 3"، "طعم الحياة"، "المغني"، "الخفافيش"، "ابن النظام"، "نونة المأذونة"، "مملكة الجبل"، "الفوريجي"، "دموع القمر"، "عبد الحميد أكاديمي" و"الحرملك".