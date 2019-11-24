كاتيا كعدي: ارتبطتُ يوم عيد ميلادي.. وهذا موعدُ زفافي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استطاعت الممثلة كاتيا كعدي أن تترك بصمةً مميزةً على الساحة الفنية منذ إطلالتها الأولى سواءً من خلال عرض الأزياء، وتجربتها الإعلامية أو من خلال موهبتها التمثيلية التي جعلتها تحصد نسبة جماهيرية لا يُستهان بها.

وجسّدت كعدي شخصيتين مختلفتين، ياسمينا التي نالت إعجاب المشاهد بخاصة أنها شخصية جديدة مختلفة عن الشخصيات التي قدّمتها سابقًا، كما أبدعت في لعب دور ريموندا تلك الشخصية الشريرة التي كرهها المشاهد على الرغم من متابعته لمختلف تفاصيلها.

على صعيد آخر، تحرص الممثلة اللبنانية كاتيا كعدي للسنة الـ ١١ على التوالي تقديم مهرجان "المينا" في القاهرة الذي يكرّم سنويًا كوكبةً من النجوم الذي يتركون بصمة مميزة على الساحة الفنية.

الجديرُ ذكره، أنّ الممثلة كاتيا كعدي سبق وشاركت في بطولة العديد من المسلسلات مثل: " البيت الأبيض، متل القمر، حب محرّم، خطوة حب، امرأة من ضياع، كيندا، ثلاثية ضللو تذكرونا"، والفيلم السينمائي "الطريق المسدود" الى جانب الممثل مجدي مشموشي.

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واللافت أيضًا أنه على الرغم من النجاحات التي كانت تُحققها الممثلة كاتيا كعدي على صعيد العمل إلا أنها كانت تشعر بخوف وتردُّد من فكرة الارتباط، مؤكدةً أن هذه الخطوة لا بد من دراستها جيدًا خوفًا من الوصول إلى مرحلة الانفصال.

لكنّ الأمور اختلفت هذه السنة مع كعدي، إذْ فاجأت جمهورها بنشر فيديو وثّقت خلاله لحظة الارتباط برجل الأعمال اللبناني فارس دانيال، الذي طلبها للزواج على متن يخت بحضور عدد من الأصدقاء والمقرّبين، وأثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وأرفقت كعدي الفيديو بتعليقٍ جاء فيه: "حان الوقت لأتشارك معكم هذه اللحظة الجميلة. "نعم" لقد قلت "نعم" لشريكي ونصفي الآخر فارس دانيال".

الفيديو المُرفق، يعرضُ المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع الممثلة كاتيا كعدي إذْ تحدّثت عن الاحتفالية التي أقامها فارس دانيال بمناسبة عيد مولدها، حيث فاجأها بطلب يدها للزواج بطريقة رومانسية.