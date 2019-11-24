نورة العميري تُهدّد عريس ابنة خالتها.. وترغبُ بالزواج من إسباني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة الكويتية نورة العميري، جدلًا واسعًا بسبب ظهورها في عُرس ابنة خالتها التي تزوّجت من شخص يُدعى "علي" ويحمل الجنسية الإيطالية، حيث قامت بتهديده خلال الحفل.

ودعت نورة العميري، عريس ابنة خالتها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" قائلةً: "تعالى يا علي أي غلطة هتعملها في حياتك مع ابنة خالتي هاجي وأعمل معاك مشكلة ومش هسكت وأنا أول واحدة هقفلك".

وواصلت: "ابنة خالتي من المقربات لي وأكثر من لهن محبة كبيرة في قلبي وإياك تزعلها"، فيما حرص عريس ابنة خالتها على إبداء السمع والطاعة لما تقوله، حيث أكّد أنه لن يُغضبها.

في ذات السياق، وفي نفس الحفل، أبدت نورة العميري رغبةً كبيرةً في الزواج برجل إسباني، بعدما ظهر في المقطع شخص يقوم بتصويرها وسألها عن جنسية الرجل الذي تفضّل الارتباط به وهل ترغب بكويتي أم إيطالي فردّت قائلةً: "إسباني".

غير أنها أثارت الجدل بعد أن رأت "علي" عريس ابنة خالتها وغيّرت رأيها ولكن على محل المزاح، وقالت: "خلاص أنا هتزوج إيطالي".

وانهالت التعليقات على المقطع الذي تداولته العديد من الحسابات الفنية عبر موقع "إنستغرام"، حيث اتهمها البعض بأنها كانت "مسترجلة" في حفل الزفاف وقامت بدور ليس دورها، حيث إنه من المعروف أن من يقوم بالتأكيد على العريس ألا يغضب عروسه يكون "رجلًا" وليس امرأةً.

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فيما سخر آخرون من الأزياء التي ترتديها في الحفل، خاصةً أن "الستايل" لم يعجب المعلّقين، فيما طالبها آخرون باختيار شريك عربي وليس إيطالي.

وأُثيرت العديد من الاعتراضات على زواج ابنة خالتها من شخص إيطالي دون تفضيل الكويتي ولكن كانت الردود في إطار يدل على أن العريس يُدعى "علي" وهو رجل عراقي يحمل الجنسية الإيطالية وأنه في الأصل عربي.

يُذكر أن نورة العميري، أثارت الجدل قبل فترة بسبب خصامها مع صديقتها المقرّبة نور الغندور قبل أن تُعاودا الظهور سويًا وتُعلنان تصالحهما.