حلا شيحة تكشف عن قائمة أفلامها المفضلة

كشفت حلا شيحة، عن قائمة أفلامها المفضلة في السينما المصرية، مؤكدة أن ثلاثة أفلام هي الأقرب إلى قلبها في تاريخ السينما، وهي “الكيت كات” لمحمود عبد العزيز، “أحلام هند وكاميليا”، الذي وصفته بالعشق، قائلة: “نفسي أعمل فيلم زيه في يوم من الأيام”. كما أضافت إلى القائمة فيلم “إمبراطورية ميم” الذي قامت ببطولته فاتن حمامة، وأكدت حلا شيحة أنها تتمنى تجسيد دور أم لمجموعة من الأطفال في مراحل عمرية مختلفة من بينهم شباب.

وكانت حلا شيحة، قد أجلت قرارها في حسم موقفها تجاه فيلم “هيبتا2″، الذي من المقرر أن يبدأ أبطاله تصوير أول مشاهدهم خلال شهر ديسمبر المقبل، وكشفت حلا شيحة لصناع العمل أنها ستؤجل توقيعها على عقد الفيلم لحين قراءة سيناريو العمل بأكمله، ومعرفة تفاصيل دورها بالكامل.

ويبدو أن الفنانة حلا شيحة قد استجابت لنصائح الكثيرين من النقاد الفنيين والجمهور الذي رحب بعودتها للساحة الفنية مجدداً، وستبدأ في الحصول على دورة تدريبية في التمثيل على يد المدربة مروة جبريل، والتي قامت بتدريب الكثيرين من نجوم الفن طوال السنوات الماضية، ومن المقرر أن تبدأ هذه الدورة خلال الفترة المقبلة.

ولم تحسم حلا شيحة أيضاً، قرارها بخوض الموسم الرمضاني المقبل حتى الآن، ويبدو أنها ستغيب عنه إذا وافقت على المشاركة في فيلم “هيبتا 2″، خاصة أنها كانت تبحث طوال الفترة الماضية عن عمل سينمائي مميز، ومن الأسباب التي دفعتها للترحيب بالمشاركة في “هيبتا 2” النجاح الذي حققه الجزء الأول من العمل الذي شارك في بطولته عمرو يوسف، ياسمين رئيس، جميلة عوض، أحمد مالك، دينا الشربيني، أحمد داود وغيرهم الكثيرون من نجوم السينما.

Advertisements

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة، خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زلزال” الذي عادت من خلاله للساحة الفنية مجدداً بعد غياب دام 13 عاماً، وشارك في بطولة هذا العمل بجانب محمد رمضان، ماجد المصري، أحمد صيام، منى عبدالغني، حسام داغر وغيرهم من نجوم الدراما. وتعرضت حلا لانتقادات كبيرة بسبب أدائها الذي رفضه الكثيرون، ونصحوها بالحصول على دورات تدريبية جديدة في التمثيل.

قد يهمك ايضاً:

حلا شيحة تتراجع عن المشاركة فى "هيبتا 2"

حلا شيحة تؤكد ليست ضد الحجاب لكنها ترى هناك أشياء أخرى للتدين