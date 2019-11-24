الفنانة كنده علوش تُطلِق حملة تبرعات للاجئين

أطلقت النجمة السورية حملة جديدة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لجمع التبرعات للاجئين على أبواب الشتاء تحت شعار #ايد_واحدة_ما_تدفي.

وكتبت_ في تعليقها على الفيديو الذي نشرته وتحدثت فيه عن معاناة عائلة فقدت سقف منزلها بعد حياة رفاهية لتجد الخيمة سقفها وملجأها الوحيد: "من فترة سألتكم شو اكتر شي بيخوفكن، واليوم حبيت وصللكن صوت ما كثير بينسمع، صوت اللاجئين الخايفين من الشتا".

وتابعت: "سوا مع مفوضية اللاجئين عم نسابق الوقت لنأمّن التمويل الكافي ونقدر نساعد آلاف العائلات متل عيلة نورا لينعموا بالدفا، لكن إيد وحدة ما تدفي ونحنا بحاجة تكونوا معنا".

وأرفقت رابط للتبرعات طالبة المساعدة لإنقاذ العائلات اللاجئة، قائلة: "ساعدونا من خلال تبرعاتكن عبر اللينك الموجود بالبايو @unhcr_arabic @voiceswithrefugees

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