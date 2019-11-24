عرض أول للفيلم التسجيلي “طرق أبواب السينما بمهرجان القاهرة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في السابعة من مساء اليوم السبت، الفيلم اللبناني الإماراتي “طرق أبواب السينما: محمد ملص” إخراج نزار عنداري، وذلك في مركز الإبداع، بدار الأوبرا المصرية.

يقدم الفيلم رصد دقيق وحميمي لمسيرة المخرج السوري محمد ملص، الذي كانت لأفلامه الفضل في تأسيس موجة من السينما السورية التي لاقت إعجاب وتقدير العالم.

ويعرض مهرجان القاهرة السينمائي، خلال دورته الـ41، 153 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 في عروضها العالمية والدولية الأولى، و84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل افتتاح الدورة 41 الأربعاء الماضي، عرض “الأيرلندي” للمخرج الشهير مارتن سكورسيزي، وتكريم المخرج البريطاني تيري جيليام، بالجائزة التقديرية التي تحمل اسم فاتن حمامة، وتكريم المخرج المصري الكبير بنفس الجائزة، بينما حصلت منة شلبي على جائزة فاتن حمامة للتميز.

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