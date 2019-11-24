رانيا يوسف تعلن موعد طرح "دماغ شيطان"

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على حضور ثالث ايام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41. وأعلنت رانيا يوسف، عن موعد طرح فيلمها الجديد "دماغ شيطان"، يوم 25 ديسمبر المقبل. وتدور أحداث "دماغ شيطان"، حول تعرض أسرة لحادث يجعلها تدخل في صراع كبير بسبب تورطهم في جريمة لم يرتكبوها. والفيلم من بطولة باسم سمرة ووليد فواز وعمرو عابد وسلوى خطاب ومي فخري ونادية خيري وأسامة عبد الله وأسامة الزنكلوني، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كريم إسماعيل، وإنتاج أيمن وأحمد عبد الباسط. Advertisements قد يهمك ايضاً: الفيلم الأفغاني «حوا .. مريم .. وعايشة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي يسرا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في مهرجان القاهرة السينمائي

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