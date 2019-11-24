عرض "600 ميل" ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي في السادسة والنصف من مساء اليوم ا السبت، فيلم «600 ميل» إخراج جابريل ريبستاين، ضمن برنامج تكريم السينما المكسيكية ضيف شرف الدورة 41، وذلك في سينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

تدور أحداث الفيلم، حول «روبيو» الذي يقوم بتهريب الأسلحة لحساب عصابة مكسيكية خطيرة، حيث يحاول عميل مكافحة تجارة السلاح «هانك هاريس» القبض عليه، لكن ينتهي به الأمر مختطفًا من قِبل «روبيو»، وخلال رحلتهما الممتدة لـ600 ميل، يصبح روبيو وهاريس أصدقاء.

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