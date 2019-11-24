عمرو دياب يتألق في حفل مهرجان "القاهرة السينمائي"

أحيا الهضبة عمرو دياب، مساء أمس، حفل غنائيا على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



حضر الحضر نخبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم يسرا ودرة وايتن عامر ونجلاء بدر وأحمد حلمي ومنى زكي وكندة علوش وعمرو يوسف وأحمد فهمي ورجلي الأعمال أحمد أبو هشيمة وتامر مرسي، وغيرهم من النجوم اللذين حرصوا على الاستمتاع بأغاني الهضبة القديمة والجديدة.



يذكر أن الدورة 41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقام في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، وتشهد عرض أكثر من 150 فيلما من 63 دولة، من بينها 35 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 84 فيلما في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.