إشادات واسعة بفيلم "جدار الصوت" بمهرجان القاهرة السينمائي

أقيم مساء أمس الجمعة، عرضا خاصا للفيلم اللبناني "جدار الصوت" للمخرج أحمد غصين، ضمن عروض المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.

وشهد العرض حضور لفيف من صناع السينما على رأسهم رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي، والنجمة شيرين رضا والناقد الفني طارق الشناوي، وآخرين، وحاز الفيلم على إشادات واسعة من جانب الجمهور والنقاد عقب انتهاء العرض.

تدور أحداث الفيلم بلبنان في أغسطس 2006، حيث تشتعل الحرب بين حزب الله وإسرائيل، وأثناء وقف مؤقت لإطلاق النار يستغل "مروان" الأمر كي يبحث عن والده الذي رفض مغادرة قريته الجنوبية، وتُكسر الهدنة ليجد نفسه محاصرًا وسط مجموعة من أصدقاء والده العجائز.

الفيلم شارك مؤخرًا في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي وحصد 3 جوائز، هى: أفضل فيلم بتصويت لجنة التحكيم، وأفضل فيلم بتصويت الجمهور، وجائزة أفضل إسهام تقني.

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