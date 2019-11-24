تفاصيل دور مايا دياب في أولى بطولاتها المسرحية

تعود اللبنانية مايا دياب للعمل في الساحة الفنية المصرية بعد غياب دام لسنوات وصلت إلى 12 عامًا، بعد تقديمها لفيلم "أسد وأربع قطط" مع الفنان هاني رمزي، إلا أنها وقعت مؤخرًا على بطولة مسرحية "لوكاندة الأوباش" مع عدد كبير من النجوم المصريين.

المسرحية التي يقوم بإخراجها الدكتور أشرف زكي، تلعب مايا بها دور البطولة، وتقدم شخصية مالكة اللوكاندة التي تستقبل الكثير من الشخصيات المختلفة، والتي تظهر جميعها بشكل كوميدي.

المسرحية سيتم عرضها لأول مرة في موسم الرياض، وتقدم خلالها مايا العديد من الاستعراضات الغنائية الراقصة بصبحة أبطال العمل.

عرض "لوكاندة الأوباش" بطولة ماجد المصري، حسن الرداد، إيمان العاصي، شيماء سيف، وحمدي المرغني، هالة فاخر، تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

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يُذكر أن آخر أعمال مايا أغنية "يابا يابا"، والتى طرحتها على قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعدما صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهى من كلمات مؤمن راجح، الحان وتوزيع مودير منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.

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