مصطفى خاطر يطير إلى بلغاريا بسبب "أشباح أوروبا"

القاهرة - لايف ستايل
يواصل الفنان مصطفى خاطر تصوير مشاهد فيلمه السينمائي الجديد "أشباح أوروبا" وتخوض بطولته النجمة اللبنانية هيفاء وهبي.
وعلمنا من مصدر داخل العمل أن "خاطر" يستعد للسفر برفقة أسرة الفيلم بالكامل إلى دولة بلغاريا خلال الأيام المقبلة لتصوير بعض مشاهد الفيلم الخارجية هناك.
ويصور مخرج العمل محمد حماقي مطلع الأسبوع المقبل جميع المشاهد المتبقية الخاصة بمصر داخل الديكور الأساسي للعمل، ليتبقى له فقط بعض المشاهد الخارجية بدولة بلغاريا، ليدخل العمل بعد ذلك مرحلة الميكساج والمونتاج استعدادا لطرحه بالسينمات خلال عام 2020.
تدور أحداث العمل في إطار من الأكشن والمغامرات حول ثلاثة أشقاء، منهم ثلاثة في منطقة شعبية ومثلهم في دولة أوروبية، ويستعد طاقم العمل للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية لتصوير المشاهد الخارجية، وتتلقى هيفاء تدريبات من متخصصين في الأكشن.
الفيلم قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة هيفاء وهبي، أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر.
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