شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يقدم شعراء شباب فى ألبومه الجديد. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المطرب هيثم نبيل إنه انتهى من تسجيل 6 أغنيات من ألبومه الجديد، منها: "اتكتبلى"، و"أغلب الناس"، و"بحبك"، من كلمات سارة سعيد، و"أنا متغير" من كلمات نسمة فؤاد.

وأضاف هيثم لـ"الخليج 365"، أنه انتهى أيضا من تسجيل أغنية من كلماته وألحانه بعنوان "كان لينا ناس"، والأغنية من هندسة صوت مصطفى رؤوف، ووزّع عادل حقى 3 أغنيات، وحسين النجار 3 أغنيات، ومن المقرر أن يتم تصوير الألبوم بشكل كامل، والألبوم من ألحانه.

يذكر أن آخر ألبومات هيثم نبيل ألبوم "مرحلة جديدة"، ضم 15 أغنية، وشارك أيضا فى عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" مع الفنان محمد هنيدى، ومسرحية "الملك لير" مع النجم يحيى الفخرانى، ومسرحية "اللى عليهم العين" مع الفنان خالد سرحان.