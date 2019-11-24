شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وألفت عمر يشاهدان فيلم "الفنار" المرشح للأوسكار بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم منذ قليل، عرض للفيلم الأمريكي "الفنار" إخراج روبرت إيجرز، الذي يشارك بالقسم الرسمي خارج المسابقة بمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وحضر عدد من الفنانين على السجادة الحمراء لمشاهدة الفيلم منهم، الفنانة لبلبة، الفنانة ألفت عمر، سارة الطباخ.

يعد فيلم "الفنار" من أكثر الأفلام التي نالت إشادة نقدية في مهرجان كان كما أنه مرشح لجائزة الأوسكار، تدور أحداث الفيلم حول تتبع "روبرت إيجرز" في فيلمه الجديد المليء بالهلاوس حارسا فنار بينما ينحدران تدريجيًا إلى الجنون أثناء تأدية عملهما في جزيرة نيو إنجلاند المعزولة في أواخر القرن التاسع عشر.

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وافتتحت الدورة الـ41 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، الأربعاء الماضي، بحفل كبير فى دار الأوبرا المصرية، حضره عدد غير من نجوم الفن، ويشارك فى المهرجان هذا العام 150 فيلماً ما بين روائي طويل وتسجيلى وقصير، منها أكثر من 30 فيلماً ينفرد المهرجان بعروضها العالمية والدولية الأولى، كما حصل المهرجان أيضاً على عدد من الأفلام العالمية الكبرى