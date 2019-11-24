شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أيام على الانتهاء من تصوير فيلم "العارف" لـ أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقى 5 أيام على الانتهاء من تصوير فيلم "العارف"، للنجم أحمد عز، والفنان أحمد فهمى، حيث يستعد صناع الفيلم للسفر خارج مصر لتصوير المشاهد الخارجية هناك.

ويعرض الفيلم في موسم أجازه منتصف العام المقبل، ويشارك فى بطولة العمل كل من أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، ركين سعد، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وتدور أحداث الفيلم حول قضية الحروب فى وقتنا المعاصر، لاسيما حرب العقول التى تتعرض لها الشعوب، وما يتعلق من سيطرة القراصنة.

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ومن ناحية أخرى يحضر أحمد عز لمسرحية جديدة بعنوان "علاء الدين والعفريت" ويقوم بالعديد من البروفات على مسرح كايرو شو، ويشارك فى المسرحية الفنانة الشابة تارا عماد.