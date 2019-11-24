شكرا لقرائتكم خبر عن طارق صبرى عن "حبيبتى من تخون": حكاية تكشف ما نعايشه من أضرار السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان طارق صبري بسعادته حول ردود الفعل الذي تلقاها منذ عرض حكاية "حبيبتي من تخون"، والذي شارك في بطولتها ضمن حكايات الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك" حين قال : "منذ اتصال مؤلف المسلسل عمرو محمود ياسين بي وعرض علي الحكاية، كنت متأكد بأنها حكاية مهمة وتواكب العصر الذي نعيشه حالياً من سيطرة للتكنولوجيا التي أحياناً ما تهدم عائلات واستقرار بيوت".



حبيبتي من تخون

وأضاف طارق بتأكيده علي أن أكثر ما أسعده منذ عرض المسلسل هو فهم مشاهدي المسلسل للرسالة، والممثلة في أن السوشيال ميديا تضر بحياة ناس أحياناً، بقوله :"بفرح لما يقابلني حد ويقولي انه بطل يعمل شير عمال علي بطال لما شاف المسلسل والحكاية اللي سلطنا الضوء عليها خلال الأحداث، وده دل علي أن الرسالة وصلت لقطاع كبير من المشاهدين".



طارق صبري

حبيبتى من تخون" هى السابعة ضمن حكايات الجزء الثالث من "نصيبى وقمستك"، وهي من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج سينرجى وأحمد عبد العاطى، وبطولة طارق صبرى، ميرنا نور الدين، انجى خطاب، سلوى عثمان، ندى عادل، مصطفى منصور، منة بدر تيسير، باهر النويهى وتناقش الحكاية مساوئ السوشيال ميديا فى حياتنا الاجتماعية وكيف تسبب في تدمير حياة الأشخاص.