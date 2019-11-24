صور.. قصر السينما يكرم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم قصر السينما برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، النجمة الكبيرة نبيلة عبيد، وذلك بمقر القصر بجاردن سيتى وعقب تكريم الفنانة القديرة أقيمت ندوة أدارها طارق مرسى، مدير تحرير روزاليوسف، حيث تحدتت "نبيلة" عن مسيرتها الفنية وأهم محطاتها السينمائية ودور الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس فى نبوغها، والأسماء التى ساهمت فى نجوميتها. Advertisements شهد التكريم حضور الكاتب الكبير مصطفي محرم والإعلامية القديرة سهير شلبي والمخرج عمر زهران والمحاور الكبير مفيد فوزي ورئيس مهرجان الإسكندرية الأمير أباظة، والمصور الكبير محمد بكر والفنان عادل محمد عشوب.

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