شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عرض فيلم "الإله موجود واسمها بترونيا" الفائز بجائزة النقاد العرب والان مع تفاصيل الخبر
الفيلم إنتاج مقدوني بلجيكي سلوفينى كرواتي فرنسي مشترك، وتتبع أحداثه فتاة مقدونية تقرر تحدي العادات والتقاليد، فتلقي بنفسها في النهر وتلتقط الصليب في أحد المراسم الدينية المخصصة للرجال فقط ما يقلب المجتمع بكل أركانه عليها.
مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أهدى الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.
يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرًا فنيًا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. عرض فيلم "الإله موجود واسمها بترونيا" الفائز بجائزة النقاد العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.