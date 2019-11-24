شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. عرض فيلم "الإله موجود واسمها بترونيا" الفائز بجائزة النقاد العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض في الثانية عشر من ظهر غدٍ الإثنين ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الـ41، الفيلم الفائز بجائزة النقاد العرب لأفضل فيلم أوروبى، "الإله موجود واسمها بترونيا" للمخرجة تيونا ستروجار مايتفسكا، في عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بقاعة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم إنتاج مقدوني بلجيكي سلوفينى كرواتي فرنسي مشترك، وتتبع أحداثه فتاة مقدونية تقرر تحدي العادات والتقاليد، فتلقي بنفسها في النهر وتلتقط الصليب في أحد المراسم الدينية المخصصة للرجال فقط ما يقلب المجتمع بكل أركانه عليها.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، أهدى الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرًا فنيًا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

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يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عامًا من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرًا فنيًا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.