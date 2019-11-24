شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "إن شئت كما في السماء" لإيليا سليمان خارج المسابقة بمهرجان القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في تمام العاشرة من مساء غدٍ الاثنين، الفيلم الفرنسي الكندي “إن شئت كما في السماء" للمخرج إيليا سليمان المشارك في القسم الرسمي خارج المسابقة، وذلك في المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية.

يسافر المخرج الفلسطيني "إيليا سليمان" متأملًا العالم، واضعًا يده على تشابهات غير متوقعة بين وطنه فلسطين وكل مكان آخر. الفيلم الفائز بتنويه خاص من مهرجان كان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، اهدي الدورة 41 للناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، والإبقاء على اسمه مديرا فنيا، كما تم إطلاق اسمه على جائزة الجمهور.

Advertisements

يذكر أن يوسف شريف رزق الله، ارتبط بمهرجان القاهرة السينمائي، منذ دوراته الأولى، ومنحه حوالي 40 عاما من حياته، بدأت بمشاركته في لجنة اختيار الأفلام بالدورات الأولى، قبل أن يتم اختياره سكرتيرا فنيا للمهرجان عام 1987، ثم مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحيله 12 يوليو 2019.